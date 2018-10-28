Мать украла детей у бывшего мужа и утопила их [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева на территории озера нашли тела двух пропавших детей - Ганну Бабкину и ее младшего брата Даниила. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook.
Своих маленьких детей 6 и 4 лет утопила собственная мать, отметили правоохранители. Женщину арестовали недалеко от Чернигова. 26 октября в Дарницкое управления полиции мужчина сообщил, что его экс-супруга забрала детей и пропала. Ориентирование на их розыск передали всем патрулям и коллегам из других областей.
Подозреваемую нашли в неадекватном состоянии. Детей у нее не было. Спустя два дня тела детей выловили из озера. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
На днях многодетная мать зарезала своего новорожденного сына.
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