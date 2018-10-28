Джонни Деппа выгнали из "Пиратов Карибского моря" [ Редактировать ]
Создатели серии популярных приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря" заявили, что больше не намерены брать в ленту Джонни Деппа. Кинокомпания Disney собирается перезапустить франшизу, но уже без голливудской звезды, пишет "Телеграф".
Disney может перезапустить "Пиратов Карибского моря " со сценаристами "Дэдпула". Также выяснилось, что роли в новом фильме будут исполнять молодые актеры. Предполагается, что главными героями кинокартины станут дети персонажей Орландо Блума и Киры Найтли, а Джека Воробья просто убьют.
Отметим, что Джонни Депп играл главного героя "Пиратов Карибского моря" в пяти фильмах в течение 14 лет.
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