Создатели серии популярных приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря" заявили, что больше не намерены брать в ленту Джонни Деппа. Кинокомпания Disney собирается перезапустить франшизу, но уже без голливудской звезды, пишет "Телеграф".

Disney может перезапустить "Пиратов Карибского моря " со сценаристами "Дэдпула". Также выяснилось, что роли в новом фильме будут исполнять молодые актеры. Предполагается, что главными героями кинокартины станут дети персонажей Орландо Блума и Киры Найтли, а Джека Воробья просто убьют.



Отметим, что Джонни Депп играл главного героя "Пиратов Карибского моря" в пяти фильмах в течение 14 лет.

Ранее голливудскую звезду обвинили в нападении.