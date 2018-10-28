Субсидии в Украине: Кабмин принял решение [ Редактировать ]
Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на 2019 объем субсидий для населения в размере 55 млрд гривен, который превышает нынешний фактический показатель и этого достаточно для обеспечения украинских семей адресной помощью. Об этом сообщили в секретариате Кабмина со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана.
В эфире одного из телеканалов он отметил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидию, составило 6,9 млн гривен.
В 2019 году этот показатель останется, согласно прогнозам, в таких же пределах. И вынужденное повышение цены на газ, а значит, тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.
Ранее мы сообщали о том, что тарифы на газ в Украине подымут два раза.
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