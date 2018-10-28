"Оставалось 5 минут": во Львове спасли самоубийцу [ Редактировать ]
Во Львове патрульные спасли парня, который истекал кровью на тротуаре. Прохожие вызвали полицию по адресу улица Таманская. На место происшествия прибыли командир роты Михаил Калужный и его напарник Николай Зеленевич, говорится в сообщении регионального управления патрульной полиции.
На тротуаре посреди улицы они увидели мужчину, истекающего кровью. Оказалось, что 23-летний пострадавший повредил себе вены канцелярским ножом. Полицейские наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали медиков. До приезда скорой патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не потерял сознание. Молодой человек рассказал, что совершил попытку самоубийства из-за проблем в личной жизни.
От потери крови пострадавший уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому патрульные помогли переместить его в машину скорой помощи. По словам медиков, мужчине оставалось жить не более пяти минут, поэтому его спасла своевременная помощь сотрудников полиции.
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