В Польше умер известный художник-экспрессионист Эдвард Двурник. Мужчина умер на 76 году в Варшаве в воскресенье, 28 октября, передает "УНН".

Двурник был одним из самых известных современных польских художников. Его творчество хорошо известно в Германии, Нидерландах, США. Многие музеи мира имеют его картины в своих коллекциях.

Эдвард Двурник родился 19 апреля 1943 в городе Радзымине под Варшавой. В 1963-1970 годах он учился в столичной Академии искусств, изучая как живопись, так и скульптуру. За годы работы художник был удостоен многих международных наград.

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