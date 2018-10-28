Умер известный художник [ Редактировать ]
В Польше умер известный художник-экспрессионист Эдвард Двурник. Мужчина умер на 76 году в Варшаве в воскресенье, 28 октября, передает "УНН".
Двурник был одним из самых известных современных польских художников. Его творчество хорошо известно в Германии, Нидерландах, США. Многие музеи мира имеют его картины в своих коллекциях.
Эдвард Двурник родился 19 апреля 1943 в городе Радзымине под Варшавой. В 1963-1970 годах он учился в столичной Академии искусств, изучая как живопись, так и скульптуру. За годы работы художник был удостоен многих международных наград.
В октябре состоялся весьма необычный аукцион, который шокировал гостей. Так, картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи.
по теме
Умер легендарный украинский футболист
В Киеве скончался заслуженный тренер СССР и Украины, кандидат педагогических наук.
Умер основатель цифрового телевидения
Скончался знаменитый советский ученый украинского происхождения
Джонни Деппа выгнали из "Пиратов Карибского моря"
Создатели заявили, что Джонни Депп больше не появится в фильмах про пиратов
В Польше грузовик насмерть сбил украинца
Полиция Польши устанавливает причины трагедии, в результате которой погиб гражданин Украины
Умерла звезда фильмов ужасов
За свою продолжительную карьеру голливудская звезда снялась в двух сотнях фильмов