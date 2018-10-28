28 октября тела двух пропавших детей обнаружили в озере "Серебряный Кол" Дарницкого района. В полиции подозревают, что их утопила собственная мать. Подозреваемую женщину задержали под Черниговом и доставили на место происшествия, сообщает "Информатор".

Выяснилось, что 36-летняя Катерина Бабкина развелась с мужем полтора года назад. В день исчезновения детей телефон мальчика нашел консьерж. Узнав об этом, отец и бывший супруг подозреваемой заявил о розыске в полицию. В полиции рассказали, что 26 октября Катерина забрала детей, накормила в пиццерии Mister Cat и отвела купаться на озеро.

Женщина утопила брата с сестрой, после чего пошла пешком в сторону Черниговской области по трассе, где ее задержала полиция. Когда подозреваемую привезли на место преступления, она вела себя спокойно и не отрицала свою вину. Степень вменяемости женщины определят в психиатрической больнице. Ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, что женщина украла собственных детей и утопила в озере.