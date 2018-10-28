Под Одессой жестоко избили врачей скорой помощи [ Редактировать ]
В Одесской области мужчина жестоко избил врачей скорой помощи, приехавших по вызову к пенсионерке. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 октября, в городе Черноморске, сообщают "Факты".
Отмечается, что бригада скорой помощи прибыла по вызову в 03:00. При входе в дом на медработников набросился мужчина и стал наносить сильные удары врачам. Как выяснилось, нападавшим оказался сын самой пациентки. На место происшествия вызвали полицию, службу общественной безопасности и еще одну машину скорой помощи.
В результате нападения серьезно пострадали фельдшер и водитель. Потерпевших доставили в больницу, где у первого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и у обоих - ушибы мягких тканей головы. Злоумышленника также доставили в больницу для проведения экспертизы. Выяснилось, что он находился под воздействием наркотиков и алкоголя, а ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.
Как это не печально, но люди часто проявляют агрессию по отношению к окружающим, будь-то близкий человек или обычный незнакомец. Так, грузинский боксер избил своего тренера после поражения на ринге.
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