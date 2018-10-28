Жительница Ирландии Ширли Томпсон надеется стать самой старой женщиной мире, которая будет в одиночку на весельной лодке переплывать Атлантический океан, сообщает BBC.

Самое интересное, что 60-летняя спортсменка только в этом году начала заниматься греблей. Свое одиночное путешествие она планирует начать с Канарских островов в ноябре и намерена проплыть три тысячи миль (около 5 тыс. км) к Карибскому морю. Женщина планирует пересечь океан за три месяца.

Женщина призналась, что не умеет плавать и никогда не занималась виндсерфингом. Однако с иронией заявила, что она "подходящий человек для такого путешествия".

Ранее пенсионеры раскопали в огороде древний клад.