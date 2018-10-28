В польском городе Жешув в одном из магазинов местного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) обвалился подвесной потолок. Об этом сообщает RMF24.

По словам пресс-секретаря местной полиции Анны Клее, инцидент произошел незадолго до полудня в воскресенье, 28 октября.

"В магазине на первом этаже торговой галереи оторвался подвесной потолок площадью 40 на 50 метров. Нам известно о семи пострадавших", - сказала она.

Как отмечается, жизни пострадавших ничего не угрожает, на время прибытия медиков все они находились в сознании. Нескольких пострадавших решили доставить в больницу для дальнейших обследований.

Посетителей торгового центра из-за аварии эвакуировали.

Ранее сообщали, что в киевском ТЦ "Глобус" обвалился потолок.