В Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок (фото) [ Редактировать ]
В польском городе Жешув в одном из магазинов местного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) обвалился подвесной потолок. Об этом сообщает RMF24.
По словам пресс-секретаря местной полиции Анны Клее, инцидент произошел незадолго до полудня в воскресенье, 28 октября.
"В магазине на первом этаже торговой галереи оторвался подвесной потолок площадью 40 на 50 метров. Нам известно о семи пострадавших", - сказала она.
Как отмечается, жизни пострадавших ничего не угрожает, на время прибытия медиков все они находились в сознании. Нескольких пострадавших решили доставить в больницу для дальнейших обследований.
Посетителей торгового центра из-за аварии эвакуировали.
Ранее сообщали, что в киевском ТЦ "Глобус" обвалился потолок.
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