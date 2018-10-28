28 октября состоялся финал Итогового турнира WTA, в котором играли американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина.

Первый сет выиграла представительница США со счетом 6:3. Во второй партии сильнее оказалась Свитолина (6:2), которой удалось переломить ход встречи. В решающем сете также победила Элина с аналогичным счетом (6:2).

Стоит отметить, что Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA в Сингапуре, победив пять соперниц.

Ранее украинская спортсменка Дарья Лопатецкая остановилась в шаге от финала престижного турнира ITF.