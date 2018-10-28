В поединке 13 тура украинской Премьер-лиги окрыленное победой во Франции "Динамо" принимало на своем поле ФК "Львов".

Подопечные Хацкевича с первых секунд поединка завладели инициативой, расположившись на половине поля соперника. Львовской команде тяжело давались выходы из обороны в атаку, и после прессинга "бело-синих" зачастую теряли мяч.

Несмотря на подавляющее преимущество киевской команды, опасных моментов у ворот Бандуры так и не возникало. Вскрыть оборону западноукраинского клуба оказалась не так просто.Чего нельзя сказать про защиту киевлян.

Так, на 21 минуте после невероятного спурта Лукаса Тейлора львовская команда повела в счете.Рисунок игры совершенно изменился: подопечные Бакалова начали более уверенно действовать на своей половине поля.

"Динамовцы" достаточно долго приходили в себя и могли пропустить во второй раз, ровно так, как и восстановить паритет в конце первого тайма. Правда, Вербич не попал в створ.

В этот день у киевлян мало что получалось результативное в атаке, в большей степени не хватало завершающего паса. Практически все удары приходились мимо, а тактика мелкого фола дебютантов УПЛ прерывала быстрые переходы "бело-синих" в атаку.

Во втором тайме киевляне стали играть более открыто, оставив лишь Бойко на своей половине поля. Вышедший на поле Супряга немного оживил атаку столичной команды, но "Львов" держался изо всех сил.

Как итог, выиграв матч по всем статистическим показателям (16-3 по ударам и 9-1 по угловым в пользу киевлян) именно "Динамо" потерпело второе поражение дома и прервало пятиматчевую победную серию.

"Динамо" - "Львов" - 0:1 (0:1)

Голы: Лукас Тейлор, 21.

"Динамо": Бойко; Кендзера; Миколенко; Пиварич (Супряга, 58); Шепелев(Гармаш, 74); Шабанов; Цыганков; Сидорчук (Шапаренко, 46); Че Че; Сидклей; Вербич.

"Львов": Бандура; Адамюк; Приймак; Парамонов; Тейлор Л.; Сабино; Путраш (Голиков, 64); Западня; Жонатан; Гонсалвеш; Аугусто (Араужо, 55; Янчак, 80)

Предупреждения: Че Че, 66 - Путраш, 24; Сабино, 37, 90; Приймак, 43; Парамонов, 53; Тейлор Л., 57; Жонатан Лима, 83; Гонсалвес Пимента, 89; Янчак, 90.

Удаления: Сабино, 90 ("Львов", второе предупреждение).

Несколькими часами ранее украинская теннисистка Элина Свитолина установила историческое достижение, выиграв Итоговый турнир WTA в Сингапуре.