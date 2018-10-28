Повернути борги та змінити керівництво шахт у Лисичанську. Такі вимоги висунули місцеві гірники. Вони страйкують вже десятий день. На глибині у 600 метрів, шахтарі створили оперативний штаб. Вони погрожують припинити роботу всіх шахт у Лисичанську та перекрити майже всі дороги на Луганщині.

Нагадаю, безстроковий страйк ще минулого тижня розпочали гірники шахти імені Капустіна. Їм більше трьох місяців не виплачують заробітну плату.

"Завтра ми зупиняємо роботу всіх чотрьох Лисичанських шахт, де працює біля 4 тисяч шахтарів. Друге - ми перекриваємо ключові транспортні сполучення у місті Лисичанську. Третє - ми перекриваємо державні траси, які сполучають Харківську і Луганську область. І готуємо мобільну компанію для перекриття траси, яка іде із міста Києва до міста Харкова, паралізуючи всі ключові гілки транспортного сполучення", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України.