Біль Донецька бойовики били з гранатометів та кулеметів [ Редактировать ]
Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні бойовики вже п'ять разів відкривали вогонь у бік українських позицій.
Біля Донецька били з гранатометів та кулеметів. А на Приазов'ї гатили навіть із мінометів вісімдесят другого калібру.
Станом на вісімнадцяту годину жоден із наших військових не постраждав. У разі необхідності армійці стріляють у відповідь, - повідомляють у Міноборони.
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