Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні бойовики вже п'ять разів відкривали вогонь у бік українських позицій.

Біля Донецька били з гранатометів та кулеметів. А на Приазов'ї гатили навіть із мінометів вісімдесят другого калібру.

Станом на вісімнадцяту годину жоден із наших військових не постраждав. У разі необхідності армійці стріляють у відповідь, - повідомляють у Міноборони.