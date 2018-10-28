Ізраїль і сектор Газа знову обмінюються ударами. Під ракетний обстріл бойовиків потрапив південь країни. Армія у відповідь завдала потужних ударів по анклаву. Антон Готліб розкаже більше.

Ніч на ізраїльському півдні минула неспокійно. Сирени повітряної тривоги включалися не менше п'яти разів по всьому периметру Гази і навіть у віддалених від неї населених пунктах. Після опівночі терористи атакували ізраїльську територію ракетами, випустивши більше п'ятнадцять снарядів. Більше половини перехопила система "залізний купол", інші впали на пустирях, не заподіявши шкоди.

Під час чергового "маршу повернення", палестинці знову намагалися прорватися через кордон, кидали у військових гранати і пляшки з запалювальною сумішшю, солдати відкрили вогонь на поразку. Серед арабів були вбиті і поранені. Обстріли стали реакцією на ці подій. Після перших же пусків ВПС Ізраїлю підняли у повітря літаки і вертольоти, які атакували об'єкти на території анклаву. Зруйновано майстерні з виробництва ракет, тунелі і спостережні пункти терористів.

"Ми покинули Газу, і що сталося? Цей клаптик землі перетворився на бастіон радикального ісламу, який має підтримку Ірану. Вони обстріляли нас чотирма тисячами ракет, не тільки Беер-Шеву і Ашдод, а й Тель-Авів, Єрусалим і Кирьят-Шмона. Чому це сталось? Тому що там немає нашої присутності. А в Юдеї та Самарії, на Західному березі - є, тому там ніхто не будує тунелі, тому що не хочуть, тому що знають, що це марна трата часу, тому що там ми стежимо за порядком", - заявив Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Відповідні удари тривали напередодні всю добу. У ХАМАС заявили, що до обстрілу жодного стосунку не мають, це зробив "Ісламський джихад". Але в Єрусалимі кажуть, якщо ХАМАС вважає себе єдиною і легітимною владою в Газі, значить, він і несе повну відповідальність за те, що відбувається.

Після серії ударів ізраїльських ВПС, "Ісламський джихад" заявив, що готовий до перемир'я. За словами представників терористів, це стало можливим завдяки зусиллям єгипетських посередників. Ізраїльська армія напередоні припинила атаки, але залишається в повній готовності відновити удари.