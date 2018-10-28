У поліції поки немає часу для пошуку живодерів

На Дніпропетровщині підлітки знущаються з тварин. Селяни знаходять своїх улюбленців покаліченими і вже бояться випускати котів та собак на вулицю. А дільничний не поспішає приймати скарги. Усі подробиці в наступному матеріалі.

Наталія боїться показувати обличчя, аби її не впізнали живодери. Над котом жінки, Лео, невідомі познущалися двічі.

"Поломаны были лапы, хвост. Кот попал в больницу. После больницы прошло 3 недели. Вышел на улицу, пришел почти без хвоста", - розповідає Наталія, жителька села Олександрівка.

У селі Олександрівка вже рік, як над собаками та котами знущаються невідомі. Люди кажуть, додому чотирилапі повертаються скалічені, а близько 10 котів, взагалі, зникли.

"То, что я знаю, подоженные, поломанные ноги, привязанные к ним проволки, избитые, некоторые найдены измученные убитые, травмы не совместимы с жизнью", - розповідає Діана Нахутдинова, жителька села Олександрівка.

Люди впевнені, над домашніми улюбленцями знущаються місцеві підлітки. На так зване полювання на тварин виходять 5 дітей. Кожному з них не більше 10 років.

"Мужчина услышал писк собаки, кинулся посмотреть, что случилось. Увидел детей, которые издеваются над собакой, бьют его. Он сказал, что вы делаете с собакой. Они послали его на три буквы, сказали - "дядь, это наша собака. Не лезь", - розповідає Діана Нахутіна, жителька села Олександрівка.

Подвір'я приватної території устелене кістками тварин, які розкидані на кілька метрів, на траві купи шерсті. За парканом живе жінка, у якої від рук живодерів постраждало троє котів. Однак із журналістами вона спілкуватися відмовилася, боїться.

Люди розповідають, що агресивні підлітки вже скалічили близько трьох десятків домашніх тварин. Місцевим вже увірвався терпець, по допомогу звернулися до поліції.

"Мы обратились к участковому, он отреагировал. Со слов опросил пострадавших. Ждем заявление. Мы хотим всей Александровкой, всей громадой, собрать подписи максимально, чтобы предотвратить этот ужас и наказать виновных", - говорить Жанна Нахутіна, жителька села Олександрівка.

У поліції поки немає часу для пошуку живодерів. Дільничний Юрій Сармін, на прохання людей знайти винних - відмовчується.

"- У меня не было времени, они ко мне обратились. Я их проконсультировал, куда нужно обратится.

- Они ждут от вас шаблона для коллективного заявления", - говорить Юрій Сармін, дільничний.

Тепер жителі збираються подати колективну заяву до поліції. Аби живодерів таки знайшли та покарали. А домашніх улюбленців тим часом тримають вдома, під замком.