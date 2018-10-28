В селі Батьків в початкову школу ходить лише один учень [ Редактировать ]
Сам у школі. На Львівщині в одному із віддалених сіл навчається всього один учень. Чому так сталося, розповість наш кореспондент Галина Якушко.
Ані завуча, ані директора, ані списаних домашніх завдань. В селі Батьків, за сотню кілометрів від Львова у початкову школу ходить лише 1 учень - Назар Піган.
"Він щодня йде до школи він щось хоче знати. Він чимись зацікавлюється. Він знає, що завтра його запитає от прийшов англійську. Завтра англійська, мені питання було - дати відповіді і він вже шукає, що він має вчити", - говорить Леся Піган, мати хлопчика.
Аби навчати Назара, на роботу з декрету спеціально вийшла сільська вчителька. На уроки витрачає півтори години на день. По 15 хвилин на математику, читання та англійську. Трохи більше на інформатику та природознавство.
"Мені з ним добре працювати, бо він що запитаю - він відповість. Не хотіла, бо то ше маленька дитина. Дитина має 2 роки. Самі повині зрозуміти, що є дитина 2 роки, то є маленька воно постійно хоче мами. Я була не в захваті від цієї роботи", - говорить Наталя Дубодєд, вчитель Батьківської початкової школи.
"О, другий клас, де би він міг тут навчатися".
Ось у цей клас вже другий місяць поспіль запрошує Назара директор школи із сусіднього села. Обіцяє возити учня автобусом "Школяриком" або й особисто. Чоловік живе по сусідству з хлопцем. Все аби дитина не росла замкненою.
"Просто, як сприйме колектив, якщо дитина прийде в 5 клас. Ви розумієте, що таке одна дитина, яка не спілкувалася в колективі і приходить зовсім у другий колектив. Зовсім другий. Це ж ніхто не задумується", - говорить Володимир Нітефор, директор Звиженської загальноосвітньої школи.
Щодо замкнутості хлопця директора просить не турбуватися сім'я Назара. У ній восьмеро дітей. Майже всі - хлопці.
"Сама старша 22, а самі меншій 7, 8 в неділю".
Ярослав Піган, брат.
"- Та, виховуємо.
- Як?
- Навчимо поганих слів говорити
- А чого, бо його ніхто не навчить без школи?
- Так!"
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І ось питання: якби сам вчитель цієї школи не написав у соцмережу про ситуацію, що склалася, то всі б і не дізналися про те, що сталося з Діаною
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