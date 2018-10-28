Паркування автомобілів: як це працює та хто на цьому заробляє?

Гривня до гривні та у результаті тіньовий оборот на мільйони. Така буденна річ, як паркування, теж перетворилася - на кримінальний клондайк. Ви тільки уявіть собі цей масштаб - майже будь-яку дорогу в Україні можна перетворити на місце для викачування грошей