На аеродромі "Чайка" пройшов фінальний етап чемпіонату України по кільцевим перегонам [ Редактировать ]
У столиці відбувся фінальний, четвертий етап чемпіонату України по кільцевим перегонам. У заїзді взяли участь декілька десятків гоночних автомобілів. Змагалися водії на автодромі "Чайка".
Чемпіоном серед автомобілів категорії Ю-1600 став Дмитро Пархоменко. Переможцем "важкої категорії" уже впяте, став Ігор Скуза.
Подібні заїзди на автодромі влаштовують щорічно.
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