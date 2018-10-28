Свобода слова по-британськи. У парламенті назвали ім'я мільярдера, якого звинуватили у сексуальних домаганнях. Попри те, що суд заборонив пресі розголошувати ім'я бізнесмена. Хто опинився у центрі секс-скандалу? Дізнаємося від Світлани Чернецької, вона в Лондоні.

Ця історія почалася вісім місяців тому. Коли журналісти газети "Телеграф" почали розслідування масштабних зловживань мільярдера Філіппа Гріна. Він володіє кількома мережами магазинів одягу і є одним із найбагатших людей Великої Британії. Весь цей час репортери вивчали обвинувачення проти бізнесмена, збирали свідчення жертв. Чутки про розслідування дійшли до самого Гріна, і він у суді добився заборони на публікацію свого імені. Втім, "Телеграф" все-таки видала статтю із заголовком "Секс-скандал, про який не можна розповідати". У ній не вказала особу обвинуваченого та вдавалася в деталі щодо злочинів, бо не мала на це права. Втім, розповіла про судове рішення та масштаби звинувачень. А вже наступного дня у парламенті особа мільярдера перестала бути таємницею.

"Цей могутній бізнесмен використовує угоди про нерозголошення, платить великі гроші, щоби приховати правду про серйозні та неодноразові сексуальні домагання, цькування та расизм. Я відчуваю, що мій обов'язок, користуючись парламентським привілеєм, назвати ім'я цього бізнесмена. Це Філіп Грін", - говорить Пітер Гейн, член палати лордів парламенту Великої Британії.

За британським законом, приватні особи та організації не можуть притягувати до відповідальності депутатів за сказане в парламенті. Це головний парламентський привілей в країні - свобода слова під час сесій. Тож заява лорда Гейна дозволяє пресі цілком законно поширювати цю новину. Втім, оскільки подробиці звинувачень лорд не повідомив, на це судова заборона все ще діє. Сам Грін все спростовує.

"Я категорично та повністю заперечую звинувачення у протизаконній сексуальній поведінці та расизмі".

Сер Філіп Грін - впливовий бізнесмен. Він відомий своєю любов'ю до розкоші. На святкування днів народжень та ювілеїв тратить мільйони. Серед запрошених завжди є знаменитості, приміром Ріанна, Бейонсе чи Том Джонс. Мільярдер і раніше опинявся в центрі скандалів. Та цього разу звинувачення набагато серйозніші. Йдеться про систематичне знущання над підлеглими, в тому числі сексуальні домагання.