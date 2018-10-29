Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает дешеветь.
Теперь за монету предлагают $6 478,37
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum - $204,226
- Ripple - $0,46144;
- Bitcoin - Cash $439,42
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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