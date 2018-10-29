Высокое кровяное давление - наиболее часто встречающаяся причина серьезных заболеваний сердечной и сосудистых систем. Чаще всего причиной необычно высокого давления является стресс, нездоровая пища и быстрый ритм жизни. Интернет-журнал Factinteres пишет о продуктах, которые нормализуют артериальное давление.

Виноград

Употребление винограда снижает показатель холестерина в крови, что отлично влияет на состав крови. Более того, виноград в целом оказывает укрепляющее действие на сердечно-сосудистую систему. При выборе винограда обращайте внимание на его свежесть.

Обезжиренный йогурт

В йогуртах содержится достаточно много кальция и других полезных веществ. В купе все они благотворно сказываются не только на кровяном давлении, но и на здоровье в целом. Более того, в обезжиренный йогурт можно добавить немного фруктов, что не только усилит эффект, но и разнообразит вкус блюда.





Будьте внимательны при покупке йогурта. Он должен быть натуральным, без каких-либо добавок. Лучше приобрести несколько фруктов и самому добавить их в йогурт. Так вы исключаете возможность приобрести некачественный продукт.

Чеснок

Чеснок является тем продуктом, который просто обязан быть у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Этот продукт снижает уровень холестерина в крови и в целом улучшает кровообращение. К тому же, чеснок способствует снижению давления, действующего на сердце.

Бананы

Ни для кого не секрет, что бананы богаты на калий и магний. Эти вещества позволяют насыщать клетки мозга кислородом и нормализуют водно-солевой баланс. Все это приводит к тому, что кровяное давление приходит в норму.

Семечки подсолнуха

Положительно на кровяное давление влияют семена подсолнуха. В них содержатся витамин E, белок, фолиевая кислота и клетчатка, которые и оказывают положительное влияние на давление. Стоит отметить, что употреблять рекомендуется только несоленые семечки и в ограниченном количестве.

Шпинат

Шпинат богат на антиоксиданты и пептиды. Они в свою очередь позволяют уменьшить уровень холестерина и привести кровяное давление в порядок. Однако шпинат очень быстро теряет все свои полезные свойства. Поэтому старайтесь не хранить его долго, употребляя его как можно более свежим.

Яблоки

Яблоки способствуют снижению холестерина и очищению крови. Кроме того, в яблоках содержатся фитонутриенты, которые помогают укрепить сердце. Достаточно употреблять 1-2 яблока в день и ваше артериальное давление нормализуется.

Темный шоколад

Горькие сорта шоколада благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Он хорош тем, что в нем содержится достаточно много минералов и витаминов, которые будут помогать снизить кровяное давление. Во время выбора шоколада, старайтесь отдавать предпочтение тому, где процентное содержание какао составляет не менее 65%.

Арбузные семечки

Семена арбуза можно употреблять в пищу, хоть и в наших широтах это не принято. К тому же, семена арбуза благотворно влияют на кровяное давление. Измельчите 2 столовые ложки семян, добавьте теплой воды и дайте настояться в течение нескольких часов. Полученную жидкость процедите и пейте по несколько столовых ложек каждый день.

Миндаль

Миндаль очень богат на калий, который способствует снижению кровяного давления. Более того, миндаль содержит витамин E. Употреблять миндаль нужно в небольшом количестве. Также можно заменить миндаль на миндальное молоко.

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