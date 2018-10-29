На небе убывающая Луна в Раке. Отличное время чтобы потрудиться над своими недостатками, особенно если вам присуща зависть и жадность. Хорошо обдумайте свои поступки и сделайте правильные выводы. Откройте душу окружающим и найдете настоящих друзей.

Овен

Вам стоит абстрагироваться от внешнего негатива. Постарайтесь не участвовать в спорах и сплетнях, иначе окажитесь в глупом положении. Меньше употребляйте вредную еду, иначе желудок даст сбой.

Телец

День будет противоречивым. Появится желание бросить все и погрузиться в себя. Можете так и сделать, если от вас не зависит благополучие всей планеты. Вечером отдайте предпочтение релаксу и отдыху в уединенной атмосфере.

Близнецы

Вы слишком эгоистичны с теми, кого называете своими друзьями. Часто ваши слова не соответствуют поступкам. Постарайтесь вовремя останавливаться, чтобы не говорить глупостей. Впереди у вас непростой период, когда может понадобиться поддержка родных.

Рак

Сегодня нужно отдать предпочтение работе и решению срочных вопросов. Не стоит ждать, когда настанет крайний срок для исполнения задач, начинайте трудиться уже сейчас. Нужно употреблять больше молочных продуктов, вам нужен кальций.

Лев

Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше перестраховаться. Постарайтесь уменьшить нагрузки на организм вредной едой. Вам понадобится энергия, поэтому употребляйте только здоровую еду. Не бойтесь задавать прямые вопросы, если от ответа зависит ваше будущее.

Дева

Нужно утеплиться, потому что угрюмая погода и переохлаждение могут спровоцировать развитие простуды. Побеспокойтесь о здоровье домашних питомцев, им тоже не помешают витамины. Хорошее время для планирования отпуска и дальней поездки.

Весы

Сегодня вам может быть немного грустно. Возможно, начнете скучать за тем, кто еще недавно был рядом. Постарайтесь не накручивать и себя зря. Займитесь тем, что давно планировали. Хороший день для перестановки в доме.

Скорпион

День будет двойственный. С одной стороны, захочется спрятаться от всего мира и подумать о своем, а с другой - желание поделиться со всеми своей тайной будет сильнее вас. Рассказывайте секреты только тем, в ком не сомневаетесь.

Стрелец

Сегодня придется повелеваться желаниям второй половинки. Постарайтесь не расстраивать ее своими отказами и возмущениями, иначе не избежите ссоры. Контролируйте свои обещания, за брошенное невзначай слово, придется отвечать.

Козерог

Сегодня вы окажитесь в самом эпицентре событий. Ваша жизнь начнет развиваться с новой скоростью, но пусть это вас не пугает. Будьте уверенны, руководство вас ценит, поэтому смело говорите о своих требованиях. Будьте внимательны и не посещайте незнакомые места, можете потеряться.

Водолей

Этот день придется провести не в самой приятной компании, но выбора, увы, не будет. Постарайтесь никому не нагрубить, потому что от некоторых людей могут зависеть ваши дела. Доверяйте своей интуиции, сегодня она вас не подводит.

Рыбы

Стоит быть осторожными с собаками, потому что можете получить травму. Научитесь не отвечать невоспитанным людям на их приступы грубости, просто обходите конфликтстороной. Вечер проведите в компании самых родных.

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