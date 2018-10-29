В Бразилии во втором туре президентских выборов лидирует ультраправый депутат национального парламента, бывший военный Жаир Болсонару. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Бразилии, передает Reuters.

Согласно результатам подсчета 94% бюллетеней, которые приводит бразильская избирательная комиссия, Болсонару набрал 56% голосов, а его противник, кандидата от левой "Партии трудящихся" Фернанд Аддад - 44%.

В своей программе Болсонару, в частности, обещал бороться с преступностью в бразильских городах и предоставить полиции большую автономию в принятии решения открывать огонь по правонарушителям.

Он также обещает искоренить коррупцию и считает, что Бразилии пора "перестать флиртовать с коммунизмом".

Напомним, что в Грузии также проходят президентские выборы.