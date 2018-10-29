Что делать, если деньги нужны здесь и сейчас, а вы на дне: работы нет или кредитная история безнадежно испорчена? О простых способах быстрого заработка рассказали на Лайфхакере.

Как именно вы дошли до жизни такой - неважно. Возможно, фирма, где вы работали, неожиданно обанкротилась, товарищ, занявший крупную сумму денег, внезапно исчез, вы разругались со второй половиной и обнаружили, что в кошельке пусто. А завтра платить за аренду жилья или ипотеку.

Не паникуйте. Выход есть всегда.

1. Продайте ненужное

Избавьтесь от одежды, сумок, аксессуаров, техники, которой вы пользуетесь нечасто. В кризисной ситуации можно оставить себе только необходимое.

Вещи придется выставить на продажу на интернет-барахолке по низкой цене, иначе они быстро не продадутся. Но другого выхода нет.

Также вы можете сходить в комиссионку или ломбард. Это менее выгодный, но более быстрый способ пристроить ваши вещи. Имейте в виду: ваш ноутбук в ломбарде, скорее всего, оценят крайне дёшево с учётом его износа. А выкупать его, если будет такая возможность и желание, придётся по более высокой цене.

Но это в любом случае лучше, чем брать микрозайм под бешеные проценты.

2. Сдайте что-то в прокат

Изучите объявления: что именно сдают другие и что пользуется спросом. Если вам повезло жить в туристически привлекательном месте, предложите комнату в квартире или всю квартиру (поживите у друзей или родственников).

Сдать в прокат можно даже фототехнику, вечерние платья и аксессуары, вашу фотогеничную породистую собаку для фотосессий и так далее.

3. Предложите быстрые услуги через соцсети

Спросите себя: что именно вы умеете делать хорошо? Через сарафанное радио или разные сайты можно попробовать найти заказчиков на массу услуг:

Генеральная уборка;

Выгул собак, передержка животных (кошек, хомячков) и птичек на время отъезда хозяев. Также в платных передержках обычно нуждаются волонтёрские группы, занимающиеся лечением и пристройством бездомных животных;

Присмотр за дачей или домом;

Починка сантехники, мелкие ремонтные работы по дому;

Маникюр, причёска и прочие бьюти-услуги;

Настройка и починка компьютеров;

Юридические консультации (особенно связанные с покупками, касающиеся защиты прав потребителей);

Фотосессии. Если вы не профи, признайтесь в этом честно, поясните, что нарабатываете себе портфолио, а потому установили низкую цену;

Доставка уставшего водителя из ресторана домой. Владельцы автомобилей могут официально (присоединившись к сервису такси) или неофициально (просто подежурив у питейных заведений) подзаработать на развозе празднующих граждан. Но просчитайте все расходы и учтите риски;

Написание поздравлений, расшифровка текстов, корректура.

Заявите о себе как можно громче. Если есть возможность, расскажите о своей бедственной ситуации.

Вы сможете на себе испытать, действительно ли работает теория шести рукопожатий. Наверняка среди ваших знакомых найдутся те, кто согласится пристроить вас временно на работу.

4. Станьте донором

Если, разумеется, позволяет здоровье. За порцию крови вам предложат бесплатное питание, либо вознаграждение - 5% от величины прожиточного минимума, установленного в вашем регионе. Подробные расценки можно узнать в центрах крови.

При возмездной сдаче крови донорские выплаты варьируются от 8 до 45% от величины регионального прожиточного минимума. Плата зависит от группы крови и от того, какие именно компоненты вы сдаёте (кровь, плазму, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты).

5. Подработайте в интернете

Подзаработать в Сети можно на отзывах: за них платят некоторые известные сайты. Также можно ставить лайки и дизлайки, накручивать просмотры, вступать в группы, делать перепосты, оставлять комментарии в соцсетях.

6. Займитесь хендмейдом

Имбирное печенье, скрапбукинг, вязаные вещи и игрушки - все это на ура расходится через соцсети, особенно в праздничные дни. Если вы, конечно, установите вменяемую цену. В Сети можно найти массу инструкций по изготовлению эксклюзивных вещей и продвижению хендмейда.

7. Устройтесь на подработку

Иногда образуются временные вакансии. Можно подработать дворником, уборщиком, официантом, курьером, аниматором. Почаще просматривайте объявления: возможно, кто-то срочно ищет именно такого специалиста, как вы.

8. Создайте финансовую подушку

Это, конечно, не способ быстро заработать, но спасение от форс-мажорных ситуаций. Как только вы выкарабкаетесь из финансовой ямы, сразу же начинайте создавать запас на черный день.

Денег должно хватить минимум на три месяца вашей обычной жизни, а лучше - на полгода.

С чего начать? С самого простого: сделать волевое усилие и со следующей зарплаты начать откладывать деньги.

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