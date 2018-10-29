Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), об этом сообщает Reuters.

Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета.

По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6:20 по местному времени (1:20 по Киеву) и пропал в 6:33.

Пока неизвестно, сколько людей было на борту.

"Мы не можем комментировать этот момент... Мы пытаемся собрать всю информацию и данные" - сказал исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сираит.

Начата поисковая и спасательная операция.

Напомним, что в Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла.