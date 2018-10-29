В Индонезии разбился пассажирский самолет [ Редактировать ]
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), об этом сообщает Reuters.
Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета.
По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6:20 по местному времени (1:20 по Киеву) и пропал в 6:33.
Пока неизвестно, сколько людей было на борту.
"Мы не можем комментировать этот момент... Мы пытаемся собрать всю информацию и данные" - сказал исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сираит.
Начата поисковая и спасательная операция.
Напомним, что в Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла.
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