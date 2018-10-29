Погода в Украине: синоптики дали прогноз на начало недели [ Редактировать ]
В Украине обещают теплую и сухую погоду в начале новой недели, лишь на западе страны в понедельник, 29 октября, пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погоду в Украине 29 октября будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса. Ожидается южный ветер до 5-12 м/с. Температура ночью +6...+12° тепла, днем +15...+20°, в южной части и на Закарпатье местами +21...+23°.
В Киеве - без осадков, температура ночью +8...+10° тепла, днем +16...+18°.
Во вторник, 30 октября, в Украине без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11° тепла, на юге страны и Закарпатье до +14°; днем в западных и южных областях +16...+21°, на остальной территории +11...+16°, на севере Левобережья +7...+12°.
В Киеве 30 октября - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19°.
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