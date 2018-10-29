Курс доллара резко упал [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 октября, официальные курсы валют на уровне:
- 100 долларов США – 2 826,5984 (-6,9598);
- 100 евро – 3 206,7759 гривны (-28,0141 грн).
Напомним, что курс криптовалюты также падает.
по теме
Prev Next
22 октября 2018 07:01
Курс валют в Украине на 22 октября: чего ждать в начале недели
Национальный банк Украины на 22 октября 2018 года установил официальный курс
17 октября 2018 07:46
Курс валют на 17 октября в Украине
Национальный банк Украины установил на среду, 17 октября, официальные курсы валют
16 октября 2018 07:01
Курс валют на 16 октября в Украине
Национальный банк Украины установил на вторник, 16 октября, официальные курсы валют
14 октября 2018 23:25
Інфляція в Україні: якого курсу чекати в обмінниках?
Ціни диктує американський долар - інфляція в Україні сягнула вище, ніж прогнозував НБУ