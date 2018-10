В Индонезии спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета авиакомпании "Lion Air" - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява, сообщает Detik.

Как передает ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

On board crashed Lion Air #JT610 plane:



- 178 adults

- 1 child

- 2 babies

- 2 pilots and 5 flight attendants



More updates: https://t.co/o5gy7wiMZu