У Німеччині пройшла акція протесту проти вирубування Гамбахського лісу [ Редактировать ]
Масові арешти еко-активістів у Німеччині. Там поліція затримала понад 100 учасників масштабної акції протесту проти вирубування прадавнього Гамбахського лісу - задля розширення вугільного кар'єру.
Загалом на мітинг вийшло понад 6 із половиною тисяч людей, частина з них заблокувала залізничні колії, якими енергокомпанія вивозить вугілля. Конфлікт між екологами та німецьким енергоконцерном триває кілька років, однак останніми тижнями він загострився.
Попри затримання і порушені проти них справи, активісти обіцяють - акції протесту триватимуть і цього тижня.
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