Загалом на мітинг вийшло понад 6,5 тисяч людей

Масові арешти еко-активістів у Німеччині. Там поліція затримала понад 100 учасників масштабної акції протесту проти вирубування прадавнього Гамбахського лісу - задля розширення вугільного кар'єру.

Загалом на мітинг вийшло понад 6 із половиною тисяч людей, частина з них заблокувала залізничні колії, якими енергокомпанія вивозить вугілля. Конфлікт між екологами та німецьким енергоконцерном триває кілька років, однак останніми тижнями він загострився.

Попри затримання і порушені проти них справи, активісти обіцяють - акції протесту триватимуть і цього тижня.