У Грузії відбулися президентські вибори [ Редактировать ]
У Грузії вже підрахували майже всі голоси на президентських виборах. Попри попередні дані екзитполів, другий тур голосування усе-таки відбудеться.
За офіційними результатами, жоден кандидат не набрав достатньо голосів, щоб перемогти у першому. На наступному етапі змагатимуться Саломе Зурабішвілі, яку підтримує провладна партія, та представник опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.
За даними Центрвиборчкому, проголосувати прийшли 46% грузинів.
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