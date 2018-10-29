У Києві можуть закрити сервіс прокату велосипедів

Відламані запчастини, пошкоджені деталі та перефарбовані рами. Такими знаходять велосипеди через три місяці після запуску громадського прокату в Києві. За словами киян, причина вандалізму - в роботі сервісу. Інтернет-програма контролює систему оплати та поїздок