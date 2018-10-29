Цьогоріч майже кожен учасник команди змагався у 2-3 спортивних дисциплінах

Сьогодні з Австралії повертається українська команда, що брала участь в "Іграх Нескорених". Урочиста зустріч відбудеться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Нагадаю, на змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей - 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Тож нашій команді вдалося перевершити досягнення торішніх Ігор у Торонто, звідки українці привезли 14 медалей.

Цьогоріч майже кожен учасник команди змагався у 2-3 спортивних дисциплінах. У Міноборони закликали всіх охочих долучитися до урочистої зустрічі нескорених.