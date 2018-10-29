"Ігри Нескорених": до Києва повертається українська команда [ Редактировать ]
Сьогодні з Австралії повертається українська команда, що брала участь в "Іграх Нескорених". Урочиста зустріч відбудеться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Нагадаю, на змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей - 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Тож нашій команді вдалося перевершити досягнення торішніх Ігор у Торонто, звідки українці привезли 14 медалей.
Цьогоріч майже кожен учасник команди змагався у 2-3 спортивних дисциплінах. У Міноборони закликали всіх охочих долучитися до урочистої зустрічі нескорених.
по теме
Українці вибороли першу медаль на "Іграх Нескорених"
На "Іграх Нескорених" у Сіднеї українці вибороли першу медаль. Ветеран Денис Фіщук завоював бронзу у велоперегонах
"Игры непокоренных" должны проходить в Украине - Порошенко
Президент Петр Порошенко считает, что Украина завоевали право проводить "Игры непокоренных"
На "Іграх Нескорених" українці здобули перші золоті медалі
Invictus Games - міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Участь у них беруть колишні військові, які зазнали травм під час служби. Заснував "Ігри" британський принц Гаррі
"Игры непокоренных" принесли Украине первую медаль
21 октября в Сиднее стартовали "Игры непокоренных"
"Ігри нескорених": ветеран АТО виборов срібну нагороду
Український спортсмен Юрій Дмитренко став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії