У фіналі вона обіграла суперницю зі Сполучених Штатів

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла в турнірі WTA, який відбувся у Сингапурі. У ньому змагалися вісім найкращих тенісисток світу за підсумками року.

У фіналі одеситка обіграла суперницю зі Сполучених Штатів Слоан Стівенс.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла у цьому престижному турнірі.