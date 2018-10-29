Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу

Росія розмістила щонайменше 13 комплексів радіоелектронної боротьби "Самарканд" на низці напрямків, зокрема в Калінінграді. Про це повідомляє "Интерфакс". Окрім кількох російських областей, їх розгорнуто також у Краснодарському і Приморському краях, Єврейській автономній області і в Білорусі.

Комплекси дислоковані на об'єктах Військово-морського флоту РФ. Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу і його характеристик.

Нагадаю, в НАТО неодноразово звинувачували Росію в мілітаризації Калінінградської області і модернізації військових об'єктів у найзахіднішому регіоні країни.