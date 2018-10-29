В Индонезии спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява.

По сообщениям ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.