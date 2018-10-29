Австралійські поліцейські врятували з океану кенгуру [ Редактировать ]
Австралійські поліцейські врятували з океану кенгуру. Тварину, яка борсалась у воді, помітили місцеві відпочивальники.
Правоохоронці, що прибули на їхній виклик, спробували упіймати відчайдушного плавця, але він вирвався та знову кинувся в море. Зрештою рятувальникам вдалося виловити наляканого "торбуна" і відвезти у центр дикої природи.
Там його ретельно оглянуть зоологи.
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