Австралійські поліцейські врятували з океану кенгуру. Тварину, яка борсалась у воді, помітили місцеві відпочивальники.

Правоохоронці, що прибули на їхній виклик, спробували упіймати відчайдушного плавця, але він вирвався та знову кинувся в море. Зрештою рятувальникам вдалося виловити наляканого "торбуна" і відвезти у центр дикої природи.

Там його ретельно оглянуть зоологи.