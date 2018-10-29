Еліна Світоліна увійшла до п'ятірки найсильніших тенісисток планети [ Редактировать ]
Українська тенісистка Еліна Світоліна, після тріумфальної перемоги в турнірі WTA, увійшла до п'ятірки найсильніших тенісисток планети, піднявшись у світовому рейтингу з 6-го на четверте місце.
Напередодні у Сингапурі Еліна виграла підсумковий турнір, у якому змагалися вісім найкращих тенісисток світу за підсумками року. У фіналі одеситка обіграла суперницю зі Сполучених Штатів Слоан Стівенс.
Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла у цьому престижному турнірі.
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