Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії через негоду. Найвищий рівень небезпеки - у 5-ти північних провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити.

За прогнозами, свого піку негода досягне сьогодні. У Лігурії та Фріулі-Венеції-Джулії, а також у Римі влада розпорядилася зачинити садочки та школи.

Про ризики зсувів ґрунту поблизу річок попередили у провінції Венето.