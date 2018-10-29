За даними місцевих ЗМІ, він занурився на 80 метрів під воду

Уже добу шукають пасажирів автобуса, який упав у річку в китайському місті Чунцин. Двох знайшли мертвими у воді. У салоні було понад 10 людей.

Автобус зіткнувся з автівкою, яка з'їхала на зустрічну смугу, і злетів із 60-метрового мосту.

За даними місцевих ЗМІ, він занурився на 80 метрів під воду.