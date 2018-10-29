У Китаї шукають пасажирів автобуса, який упав у річку [ Редактировать ]
Уже добу шукають пасажирів автобуса, який упав у річку в китайському місті Чунцин. Двох знайшли мертвими у воді. У салоні було понад 10 людей.
Автобус зіткнувся з автівкою, яка з'їхала на зустрічну смугу, і злетів із 60-метрового мосту.
За даними місцевих ЗМІ, він занурився на 80 метрів під воду.
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