31 октября празднуют самый мистический и "жуткий" праздник года - Хэллоуин. В этот день люди переодеваются в костюмы, украшают дома и становятся на "темную сторону". Не стоит забывать, что существуют ряд традиций, которые выполняю в этот день.

Что нужно делать на Хэллоуин 2018:

Дом или квартиру нужно украсить оберегами. Лучше всего, если это будут орехи или свечи. Их нужно поместить возле окон, а также разбросать по углам. Но самое важное - тыква с зажженной внутри свечей, которую нужно поставить напротив входной двери!

В ночь на 1 ноября следует также обратить внимание на то, чему не уделяли внимания ранее.

Если в доме вы заметите паука - это значит, что в помещении находится дух или привидение. Чтобы от них избавиться, пройдите по всему дому с зажженными свечами. Так вы очистите помещение. При этом убивать паука ни в коем случае нельзя, лучше вынести его на улицу.

Бытует мнение, что в эту ночь можно узнать свою судьбу. Для этого следует выйти на перекресток и вслушаться в ветер. Если вы будете очень внимательными - услышите предсказания на наступающий год.

На Хэллоуин обязательно нужно отправиться к соседям в поисках закуски. В эту ночь мертвые возвращаются и бродят вокруг мест, где провели большую часть своей жизни, в поисках тепла и пищи. И чем больше живых будут походить на мертвых и чем спокойнее люди будут реагировать на гостей, тем довольнее будут духи. Если вам удастся их порадовать - они будут вам очень благодарны. Следует отметить, что именно в эту ночь людей зачастую посещают судьбоносные озарения.

Также эта ночь идеально подходит для гаданий, вызова духов, транса и разговоров о смерти. В Хэллоуин каждый человек имеет шанс услышать голоса из потустороннего мира, связаться с мертвыми и получить информацию, которая недоступна в другие дни. В эту ночь никто не говорит "это все твои фантазии", "быть такого не может", "не говори глупости"…

Читайте также, что категорически нельзя делать на Хэллоуин.

Мы также собрали для вас несколько простых идей, как "страшно" украсить дом. А также не забывайте о том, что образ в этот день должен быть продуман до мелочей, смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.

И не забывайте, что праздник нужно провести ярко и весело, мы собрали для вас афишу мероприятий, которые пройдут в Киеве на Хэллоуин.