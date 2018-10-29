Пассажирский рейс Lion Air из Джакарты в город Пангкал Пинанг упал в море. Об этом, ссылаясь на индонезийское поисково-спасательное агентство, сообщает Reuters.

"Было подтверждено, что он потерпел крушение", - сказал представитель агентства Юсуф Латиф.

По словам чиновника, связь с самолетом была потеряна через 13 минут. Он добавил, что падение видели на буксире, который в это время покидал порт столицы.

Согласно с данными службы Flightradar 24 это был Boeing 737 MAX 8.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 октября 2018 г.

Данные FlightRadar24 показывают, что самолет ускорился теряя высоту. За последние 10 секунд, записанные FlightRadar24, высота полета упала с 1478 м до 1112 м.

Рейс JT610 взлетел около 6.20 утра (по местному времени) и должен был приземлиться в 7.20.

Исполнительный директор авиакомпании Lion Air Group Эдвард Сираит отказался комментировать произошедшее, завив, что идет сбор информации.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на Национальный комитет по безопасности транспорта, на борту было 189 человек.

Согласно с данными этого комитета, потерпевший крушение самолет имеет 800 часов общего налета. Капитан самолета имел 6 тысяч часов налета, а второй пилот 5 тысяч.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Смотрите также видео с места трагедии.