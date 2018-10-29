Пассажирский рейс Lion Air из Джакарты в город Пангкал Пинанг упал в море.

Среди пассажиров разбившегося лайнера Boeing 737 были 20 чиновников Министерства финансов страны.

Об этом рассказал глава Национального агентства по поиску и спасению, информирует телеканал 360.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Позже появились новые детали трагедии.

Смотрите также видео с места трагедии.