Авиакатастрофа в Индонезии: погибли 20 чиновников [ Редактировать ]
Пассажирский рейс Lion Air из Джакарты в город Пангкал Пинанг упал в море.
Среди пассажиров разбившегося лайнера Boeing 737 были 20 чиновников Министерства финансов страны.
Об этом рассказал глава Национального агентства по поиску и спасению, информирует телеканал 360.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Позже появились новые детали трагедии.
Смотрите также видео с места трагедии.
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