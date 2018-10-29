В Италии объявили красный уровень опасности [ Редактировать ]
В Италии из-за непогоды объявили красный уровень опасности. Автомагистраль и железная дорога в Бреннеро закрыты для движения. В Риме отменены занятия. В Венеции вода поднялась до 115 см. Об этом сообщает ANSA.
ИЗ-за сильных дождей власти Италии объявили красный уровень опасности на севере страны и в Тирренской области. У спасателей также есть информация об оползнях и надение деревьев в этих регионах.
В провинции Бергамо власти закрыли даже некоторые улицы из-за опасности наводнений.
Деревья ночью также были поваленны и в Риме. В городе закрыты школы и детские сады, скорее всего будет прекращено обучение и для студентов высших учебных заведений.
В Генуе непогода не только повалила деревья, сильный ветер сорвал с домов крыши и повредил припаркованные автомобили.
В Венеции вода поднялась до 115 см.
Ранее мы писали о том, что в Италии исчезло знаменитое озеро.
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