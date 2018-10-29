7 країн за 3 тижні. Миколаївські відчайдухи вирушили в екстремальну подорож на міні-автомобілі. Речей обмаль, зате багато планів. Та головна мета мандрівки 2-х друзів - не відпочинок, а створення фільму про побачені країни.

"Клеим маршрут нашего путешествия, куда будем ехать. Это Румыния, Болгария, Турция, Иран, Грузия и потом на пароме в Украину".

Останні приготування і в подорож. Особисті речі, туристичний килимок, намет та невеличкий пакунок харчів на перший день. Двоє автоблогерів залишають рідний Миколаїв, аби підкорити 7 країн на маленькій міській машині, розрахованій лише на 2-х людей. Її придбали спеціально для поїздки.

"Она маленькая снаружи, но вместительная внутри. Для двоих нормально. Есть и багажник, куда кидаем вещи. В принципе она довольно комфортная. Просто она не ассоциируется с поездками дальними", - розповідає Андрій Ликсов, автоблогер.

Прогулянки цікавими місцями, спілкування з жителями, знайомство з місцевою культурою та традиціями - планів чимало. Хлопці переконані: мандрівка видасться захопливою, хоча й непередбачуваною. Та готові до будь-яких пригод. Найбільше очікувань та побоювань від екзотичного Ірану.

"Спать будем. Будем отталкиваться от прошлого опыта - будем ехать и будем искать. На "каучсерфере" людей. Когда люди друг у друга остаются. Либо через приложение - хостелы, койко-место. Там всегда интересно, знакомишься с людьми", - говорить Сергій Зайцев, автоблогер.

Це вже друга екстремальна поїздка автоблогерів. Перша була майже рік тому: на іржавому Москвичі доїхали до Африки. Повернувшись і поміркувавши, - вирішили не зупинятися.

"У нас автомобильные тест-драйвы были до этого. Потом поняли, что надо что-то менять, что нужно объездить мир, нужно отправиться в кругосветку. У нас был "Москвич". Мы поехали в Африку. После этого поняли, что путешествовать на автомобилях это круто, это интересно, это развивает", - говорить Сергій Зайцев, автоблогер.

Найцікавіші моменти подорожі автоблогери фільмуватимуть, новини обіцяють регулярно викладати для своїх підписників. А головним результатом має стати картина про країни, у яких побували. Мандрівка триватиме орієнтовно 3 тижні. За цей час відчайдухи мають подолати близько 6 тисяч кілометрів. І першою підкорять - Молдову.