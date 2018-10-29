В ночь на понедельник, 29 октября, в Румынии перевернулся автобус с 72 людьми. ДТП произошло около 4:50 по местному времени. Об сообщает Mediafax.

Один человек погиб. Еще 32 человек получили ранения и были доставлены в больницы в этом районе. Еще 37 человек были размещены в других местах.

Оба водителя не пострадали.

Автобус, который возвращался из Испании, опрокинулся в кювет. Полиция начала расследование, чтобы установить, как произошла авария.

Ранее мы писали о том, что в Киеве перевернулся военный грузовик.