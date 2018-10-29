Во Львове на выступлении Ника Вуйчича умер 16-летний подросток [ Редактировать ]
Во Львове на выступлении известного мотивационного спикера Ника Вуйчича внезапно умер 16 летний парень. Об этом сообщает Zaxid.net.
Гибель парня журналистам подтвердили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области. Подростку стало плохо около 20:00. Медики делали все возможное, но спасти парня не смогли. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Причину гибели установит экспертиза. По неофициальной информации, у умершего был порок сердца.
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