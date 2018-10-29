Маленькій Мілані потрібна дороговартістна операція

Маленькій Мілані зі Львова лише два місяці. І кожен день її існування - це боротьба за життя. У дівчинки - вроджена аномалія жовчо-вивідних шляхів, врятувати її може лише пересадка печінки. Операцію вже погодилися зробити в Бельгії, тож батьки терміново шукають на неї гроші