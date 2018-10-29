Авиакатастрофа в Индонезии: названо количество жертв [ Редактировать ]
Пассажирский рейс Lion Air из Джакарты в город Пангкал Пинанг упал в море. Власти Индонезии сообщили о количестве жертв.
Все, кто находился на борту самолета Boeing 737, погибли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя национального агентства по преодолению ЧС.
Уточняется, что уже найдено тело одного погибшего, останки эвакуированы.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Смотрите также видео с места трагедии.
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