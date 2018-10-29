31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин - самый "жуткий" праздник в году. В этот день люди переодеваются в костюмы и украшают дома, а атмосфера дня пропитана мистикой и таинством.

Незаменимым атрибутом Хэллоуина является вырезанная в виде головы тыква со свечой внутри, или же, как ее называют, светильник Джека.

Идей по его оформлению масса. Вы можете сделать тыкву веселой или злой, надеть на нее очки или шапку, сделать одну или целое "семейство.

Мы собрали для вас несколько интересных вариантов украшения тыквы к празднику:

Читайте также, что категорически нельзя делать на Хэллоуин.

Мы также собрали для вас несколько простых идей, как "страшно" украсить дом. А также не забывайте о том, что образ в этот день должен быть продуман до мелочей, смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.

И не забывайте, что праздник нужно провести ярко и весело, мы собрали для вас афишу мероприятий, которые пройдут в Киеве на Хэллоуин.