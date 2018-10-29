Пугачеву без макияжа перепутали с Орбакайте (фото) [ Редактировать ]
Российская певица Кристина Орбакайте показала фото с мамой - Аллой Пугачевой. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото артистки без макияжа.
Фанаты отметили невероятное сходство матери и дочери. Некоторые отметили, что Орбакайте "ксерокопия" примадонны. Другие отметили, что примадонна настолько хорошо выглядит, что ее даже можно перепутать с дочерью.
Снимок отметили лайками более 253 тысяч поклонников звездной семьи.
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