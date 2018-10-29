Військові літаки Сполучених Штатів здійснили розвідувальні польоти над Кримом. Про це повідомляють західні авіаційні ресурси.

За їхніми даними, стратегічний безпілотник Військово-повітряних сил США проводив розвідку біля лінії розмежування на Донбасі, а тоді декілька годин курсував вздовж усього кримського узбережжя.

Також відомо, що патрульний протичовновий літак, який вирушив з авіабази Сігонелла на Сицилії, виконав політ на захід і південь від Криму. Перший цьогоріч рейд літака ВМС США біля півострова відбувся 1-го січня.