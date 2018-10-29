На борту пасажирського лайнера, який вранці розбися в Індонезії, громадян України не було. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України. Боїнг-737 авіакомпанії Lion Аir упав, щойно піднявшись у повітря. На облавку було майже дві сотні людей. Місце катастрофи вже встановлено - лайнер упав у море. Туди відрядили водолазів. Із води дістають тіла загиблих та їхні особисті речі. Що відомо про авіакатастрофу натепер - далі у сюжеті.

Пасажирський Боїнг індонезійської компанії Lion Air з аеропорту Джакарти вилетів о 6:20 за місцевим часом. Він виконував внутрішній рейс до міста Панкалпінанг. Через 13 хвилин лайнер зникає з радарів. Незадовго до втрати зв'язку екіпаж звертається із запитом на екстрену посадку. Пілот хотів повернутися в аеропорт, але не встиг. Літак втрачає висоту і падає у води Яванського моря. Індонезійські служби розгортають пошуково-рятувальну операцію, перші групи на катерах вирушають у зону аварії. У воді знайдено частини обшивки літака, телефони, сумки та інші особисті речі пасажирів.

"Ми знайшли у воді кілька посвідчень особи, паспорти, водійські права, поліси медичного страхування, а також банківські картки. Сьогодні нам також допомагають військові і поліцейські, ми розгорнули масштабну рятувально-пошукову операцію. Спорядили 300 військових і поліцейських", - доповідає Нугрохо Вірьянто, представник Індонезійського національного агентства з порятунку.

Lion Air - найбільший бюджетний перевізник Індонезії. Відомо, що компанія мала серйозні проблеми з авіаційною безпекою. Її літаки навіть потрапляли у "чорний список" ЄС, яким заборонено літати над європейськими країнами. Під час останнього рейсу, за словами генерального директора компанії, лайнер мав певні технічні несправності. Але їх, мовляв, усунули відповідно до регламенту. А взагалі, кажуть: Боїнг експлуатували усього 2 місяці, тож перед вильотом він був справний. Ба більше - кермували лайнером досвідчені пілоти із великим стажем роботи.

"Востаннє цей літак летів із Денпасару до джакартського аеропорту. Йому дозволили летіти. Справді, повідомлення про технічну проблему були, але ми її усунули згідно із процедурами виробника. Якби літак був зламаний, йому б не дозволили вилетіти з Денпасара", - говорить Едвард Сираїт, генеральний директор авіаліній.

Головне завдання пошукових команд зараз знайти бортові самописці. Вони допоможуть встановити, що сталося з літаком в останні хвилини перед падінням. Тим часом, в аеропорт Джакарти з'їжджаються родичі загиблих. Уже опубліковані списки жертв трагедії - їх 189. Серед них - троє дітей, у тому числі немовля.