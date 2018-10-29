Український моряк повертається додому з піратського полону [ Редактировать ]
Український моряк повертається додому з піратського полону. Це Михайло Зубицький, він був членом екіпажу швейцарського судна "Гларус", яке захопили пірати біля берегів Нігерії наприкінці вересня.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що українець прибуде на батьківщину, в Одесу, вже завтра.
Очільник МЗС подякував усім, хто долучився до звільнення моряка.
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