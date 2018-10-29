Поїздки до Білорусі небезпечні для українців - Павло Клімкін

Поїздки до Білорусі небезпечні для українців - попереджає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Адже в Білорусі діють російські владні структури, тож перебування там українців - це певний ризик для них. При цьому міністр додав, що в інших питаннях - проблем у відносинах країн немає